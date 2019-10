Mann dømt til fengsel for oppbevaring av 13 kilo dynamitt

Nyheter

Mannen i 30-årene, som også blant annet var tiltalt for oppbevaring av narkotika, brudd på våpenloven og heleri, har erkjent straffskyld for forholdene. Av de ti månedene i fengsel som mannen er dømt for, skal seks sones ubetinget, går fram i dommen fra Sør-Østerdal tingrett.

Mannen har forklart at han bare oppbevarte dynamitten på vegne av en bekjent, og han hevdet at han ikke har solgt den. Retten trodde imidlertid ikke på at han bare har oppbevart den for en bekjent.

Mannen ble dømt til ubetinget fengselsstraff som følge av allmennpreventive hensyn, og han har sittet i varetekt fordi det har blitt vurdert at det er gjentakelsesfare.

Det var et vitne som i låven til mannen i 30-årene fant 132 kubber med grøftedynamitt, som utgjør en total mengde på 13,2 kilo. Denne vitneforklaringen underbygges ifølge retten av bilder en bombegruppe tok på stedet.