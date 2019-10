Luktplagene er borte på Raudsand

Nyheter

(Driva:) Storholt og hennes familie er blant naboene til bedrifta i Raudsandbukta som i mange år har vært plaget av røykutslipp - men kanskje først og fremst vond lukt fra produksjonen. Luktplagene har til tider vært så ille at de på fine sommerdager ikke har kunnet grille eller kose seg utendørs. Så seint som i august 2018 uttalte Storholt til Driva at de våkner med kvalme og intens hodepine om morgenen. Noen av naboene har rett og slett ikke klart å være heime på grunn av lukta som ble beskrevet som stikkende og kvalmede, råtne egg eller amoniakk. Naboene har gang på gang klaget uten at det har hjulpet.