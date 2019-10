Nyheter

Kjørte i fjellveggen

Sørgående felt i Fløyfjellstunnelen i Bergen er stengt etter at en mann i 40-årene kjørte i fjellveggen rundt 100 meter foran åpningen. Politiet fikk melding om ulykken klokken 3.48 natt til tirsdag.

Fører var alene og blødde fra et kutt i hodet. Han ble sendt til Haukeland universitetssjukehus for sjekk.

Savnet kvinne funnet

Politiet opplyser klokken 23.03 mandag at deres helikopter har funnet en savnet kvinnet i god behold. Hun var savnet siden 16-tiden, noe som utløste en større leteaksjon.

Kvinne ble meldt savnet på Skedsmo etter at hun ikke kom hjem fra sopptur etter jobb.

Omplasserer soldater

En embetsmann i Trump-administrasjonen opplyser at USA trekker 50 til 100 soldater ut av områder nord i Syria i påvente av en tyrkisk militæroperasjonen. De flyttes til andre steder i landet.

– Det virker som Tyrkia er bestemt på en slags militæroperasjon, sier han.

Venter kraftig nedgang

Samsung Electronics melder om et driftsresultat på 6,4 milliarder dollar i årets tredje kvartal. Det er en nedgang på hele 52,2 prosent fra samme tid i fjor.

Det vil i så fall være det fjerde kvartalet på rad hvor det sørkoreanske teknologiselskapet registrerer nedgang.

Pengetrøbbel i FN

FN har et underskudd på 230 millioner dollar og kan gå tom for penger før måneden er omme, ifølge et brev generalsekretær António Guterres.

Årsaken til underskuddet er at medlemslandene kun har betalt 70 prosent av beløpet som behøves for budsjettet 2019, heter det i et brev generalsekretæren har sendt til FNs 37.000 ansatte.