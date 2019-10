Sylte: – Dette bruker vi ikke mange kalorier på

Nyheter

Sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke blir tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget.

– Det er som forventet. Vi skal i hvert fall ikke bruke mange kalorier på dette, vi skal jobbe videre med å få Oskar Sylte opp og fram i Norge, så får det være opp til Coca-Cola og de andre gigantene i bransjen å fronte denne saken, sier kommersiell direktør Morten Omland hos Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS i Molde.

– Er du skuffet over at det ikke ble noen endring i avgiften?

– Egentlig ikke så skuffet, i og med at jeg ventet dette. Man vet at på sikt så må man gjøre noe med dette, men det var ingen forventing om at det skulle skje nå. Så dette bare registrerer vi at det ble som det ble.

– Så dere er ikke avhengig av en endring i sukkeravgiften?

– Nei. Sukkeravgiften har stor betydning for oss, og på sikt må den ned, men vi har andre utfordringer, og kan ikke bruke tid på det vi uansett ikke får gjort noe med, sier Omdal.

Sp advarer

Senterpartiet advarer om store tap for brusprodusentene.

– Til tross for at grensehandelen og tapet av norske arbeidsplasser som følge av dette er rekordhøyt, nekter regjeringen å legge om avgiftspolitikken som medvirker til denne utviklingen, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Stor økning i grensehandelen

Tall fra SSB viser at grensehandelen nå er oppe i 16,6 milliarder kroner i året – en økning på 1,5 milliarder fra fjoråret. Bryggeri- og drikkevareforeningen har tidligere gitt uttrykk for håp om kutt i avgiften slik at norsk brus blir billigere.

– Vi håper at regjeringen har fått med seg at det er satt stadig nye rekorder i grensehandel, og at konsekvensene av den avgiftsøkningen de innførte nylig, ikke går over. De blir bare forsterket, sa leder Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB i forrige uke.

Sukkeravgiften ble ved inngangen til 2018 økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer. Etter massiv kritikk fra næringen, gikk regjeringen i fjor høst inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

– Sjokkavgift

Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt. En «sjokkavgift», ifølge Gjelsvik.

– I fjor sa regjeringen at man ikke ønsket å gjøre noe med sukkeravgiften på brus før man hadde mer kunnskap om konsekvensene. Nå står konsekvensene for alle å se, og likevel beholder man sjokkavgiften, sier Gjelsvik.

Ifølge Sp-toppen lytter ikke regjeringen «verken til folk eller næringsliv», og dermed taper dem som opplever at «arbeidsplassen i praksis flyttes til Sverige».

– Og dem blir det altså stadig flere av, fremholder Gjelsvik.

Motstand fra interesseorganisasjoner

NHO er svært misfornøyde med avgiften.

– Regjeringen er godt kjent med risikoen og de dramatiske konsekvensene dette kan få for mat- og drikkenæringen og driver dermed risikosport med bedrifter og arbeidsplasser over hele landet, sier Petter Haas Brubakk, som er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF) sier at Vinmonopolet nå ikke selger mer enn rundt halvparten av brennevinet som drikkes i Norge. Generalsekretær Ingunn Jordheim kaller det en gavepakke til det svenske Systembolaget.

– Regjeringen snikinnfører økte avgifter hvert år gjennom å kalle det prisjustering. Denne praksisen er ikke vanlig i våre naboland, og konsekvensene er at avgiftsforskjellene blir større og grensehandelen øker. Tafatte politikere flagger ut arbeidsplasser og norsk verdiskapning,