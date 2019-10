NRK: Human Rights Service får videreført sin støtte

Nyheter

Flere har krevd at Human Rights Service (HRS) – som blant annet driver det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no – skal få kuttet støtten.

I august gikk Venstres Abid Raja ut i Aftenposten og sa at organisasjonen ikke bør få statsstøtte. De siste to årene har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskudd.

Mandag morgen skriver NRK at regjeringen går inn for å videreføre dette beløpet.

– Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i landet som mener Human Rights Service bør få penger, sa Venstres Abid Raja til Aftenposten.

Frps Carl I. Hagen var på sin side klar på at støtten burde opprettholdes.

– Når de gir masse penger til miljøorganisasjonene, som etter min oppfatning farer med det reneste tøv, løgn og vås og får folk til å tro at det har noen betydning for klimaet om lille Norge reduserer klimagassene, bør HRS få det samme som Zero og Greenpeace, sa Carl I. Hagen.