Helse Møre og Romsdal signerer fellessjukehus-kontrakten

Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Helse Møre og Romsdal fekk ingen klagar frå dei andre tilbydarane som kjempa om å få bygge akuttsjukehuset på Hjelset. Klokka 12.00 i dag var karensperioden over, og no blir det kontraktsignering med Skanska Norge AS.

– Eg er særs godt fornøgd med gjennomføringa av konkurransen og er glad for at vi kan invitere Skanska til Hjelset 22. oktober for kontraktsignering, seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal i pressemeldinga.

Oppdraget med å bygge akuttsjukehuset på Hjelset er ein totalentreprise med samhandling og har ein forventa kontraktssum på omlag 2,1 milliardar kroner (ekskl. mva).

Byggestart i 2020

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) vil i tillegg til akuttsjukehuset på Hjelset bestå av eit distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Sentrale oppgåver i det vidare arbeidet blir å utvikle og optimalisere prosjektet innanfor den økonomiske ramma som er vedteke.



Byggestart for akuttsjukehuset er planlagt hausten 2020 og ein forventar full drift ved sjukehuset 1. halvår 2024.