Ordensforstyrrelse, fyllekjøring og slåssing

Politiet i Møre og Romsdal har hatt en relativt hektisk natt, med mye feststøy og ordensforstyrrelser. Mye av det har skjedd på Sunnmøre, men noe har de også hatt å holde på med i romsdalsregionen.

Klokka 23.46 lørdag kveld fikk de inn melding om ordensforstyrrelse og påstander om bruk av vold i en privat bolig i Tomrefjord. En patrulje dro til stedet og fikk skilt de berusede personene fra hverandre. De fikk også pålegg om å holde seg borte fra hverandre. «Mulig anmeldelse fra partene i ettertid», melder operasjonsleder.

Ved midnatt kom det inn melding om et trafikkuhell i Eidsbygda i Rauma. En bil hadde kjørt inn i et autovern, og føreren hadde deretter forlatt stedet. Politiet opplyser i etterkant at en mann får førerkortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Klokka 02.02 fikk de inn melding om feststøy fra en bolig i Molde sentrum. En patrulje dro til stedet og fikk dempet musikken.

En knapp halvtime seinere røyk to personer sammen i et slagsmål i en kø ved et utested. «Mindre skade, mulig anmeldelse i ettertid fra de involverte», opplyser politiet på Twitter.

Tidlig søndag morgen melder operasjonsleder at en mann i 20-åra har kjørt ulovlig i Elnesvågen. Rundt klokka 05.40 skal han ha satt seg i en bil og kjørt – i alkoholpåvirket tilstand og uten førerkort. Han klarte å kjøre ned et skilt og han kjørte også på en person. «Ikke personskade», opplyser operasjonsleder.