I dag kan du få en sms med spørsmål om sjukdom og helse

Nyheter

Det er satt et mål i Norge om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sjukdommer med 30 prosent innen år 2030. Data fra en ny undersøkelse skal gi myndighetene muligheten til å følge med på utviklingen av disse sjukdommene (kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsjukdommer).

Det er Nasjonalt senter for e-helseforskning som har ansvaret for denne undersøkelsen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.Spørreundersøkelsen vil foregå via sms.

– Viktig informasjon

– Undersøkelsen vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte, slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

De første sms-ene vil bli sendt ut i dag, søndag. Det vil ta rundt fem minutter å svare på spørreundersøkelsen, som altså vil dreie seg både om mat, trening og vekt.

– Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, sier Gram, som leder arbeidet med den nye undersøkelsen.

Undersøkelsen retter seg mot 11.000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.