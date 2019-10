Seks til sjukehus etter brann på Kjersemsetra

Nyheter

Seint fredag kveld fikk politiet melding om brann i et festlokale på Kjersemsetra i Vestnes, ei seter ved fjellvegen mellom Tresfjorden og Storfjorden.

Nødetatene rykket ut til stedet, og fikk slukket brannen raskt.

Seks personer ble fraktet til Ålesund sjukehus og legevakt. De hadde fått i seg røyk, og klaget på ubehag. Ingen av dem skal være kritisk skadet, meldte politiet på twitter.

Politiet vil undersøke åstedet og gjennomføre annen etterforskning, for om mulig å avdekke årsaken til brannen.

Brann i taket

– Vi fikk melding om at lokalet var røykfylt og at folkene som var der inne fryktet at det hadde begynt å brenne. Det viste seg at det var brann i takkonstruksjonen i bygget, sa operasjonsleder Borge Amdam til Sunnmørsposten klokka 23.45 fredag kveld.

Ingen av de seks involverte bor i fylket, sier politiet til Rbnett lørdag morgen. De seks - fem menn og ei kvinne - var både eldre og yngre personer.

– Personell fra brannvesenet er fortsatt på stedet, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett kl. 8.45 lørdag.