Bergingsaksjon i fjella på Sunnmøre

Nyheter

Politiet meldte klokka 21.06 lørdag kveld at det var igangsatt en bergingsaksjon i Tafjordfjella på Sunnmøre.

– To personer har bedt om hjelp fra politiet til å komme seg ned fra fjellet. De har ikke utstyr til overnatting ute, opplyser politiets operasjonsleder.

De to skal heller ikke være fjellvante.

– De er kalde og slitne etter å ha vasset i dyp snø i sju timer, opplyser operasjonsleder.

Det er ifølge yr.no seks minusgrader i dette området akkurat nå.

Politiet har varslet hovedredningssentralen, som har sendt et helikopter for å få hentet de to ut fra fjellet.