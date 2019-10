Én av tre mener at fylkeskommunen er utdatert

Nyheter

Synet på fylkeskommunen varierer ikke stort mellom by og land, men 40 prosent av dem som tjener over 900.000 kroner svarer «ja» på spørsmålet «har fylkeskommunen utspilt sin rolle»?

Det er Norstat som på vegne av ABC Nyheter har spurt 1.081 respondenter om deres forhold til norske fylkeskommuner, hvorav flesteparten, 36 prosent, oppgir at de «ikke vet».

Det bekymrer likevel ikke kommunalpolitisk talskvinne Heidi Greni i Senterpartiet, som mener at det først og fremst skyldes at folk flest ikke vet hva fylkene driver på med.

– Når du ser engasjementet for å beholde fylkesstrukturen i nord, er det likevel lite som tyder på at folk er likegyldige, sier Greni til avisen.

Partiet har vært en av de største kritikerne til regjeringens sammenslåingsreform, og ønsker selv å legge enda flere oppgaver til fylkene.

Fremskrittspartiet ønsker å legge ned norske fylker, og kommunalpolitiske talskvinne Kari Kjønaas Kjos sier til avisen at «det er synd Frp ikke har flere på laget» for å få til en nedleggelse. Hun syns imidlertid at det hadde vært en fordel om folk hadde et forhold til fylkene nå som de skal bestå.