Uten penger vil krabbefelt i Romsdalen utsettes ett år til

Nyheter

– Uffa meg! Kommer det ikke penger til å utbedre E136 i Romsdalen med krabbefelt fra Rødstøl til Stuguflaten i 2020, kan politikerne umulig ha forstått at Romsdalen er innfallsporten for all hjulgående trafikk til Møre og Romsdal, enten man skal til Sunnmøre, Nordmøre eller Romsdal. Jeg håper det ikke stemmer at regjeringa ikke har funnet penger til krabbefelt i Romsdalen, sier reiselivsinvestor og tidligere transportør Svein Kroken til Romsdals Budstikke.