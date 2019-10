Niva, Stoltenberg og Linhave skal lede TV-aksjonen

Nyheter

TV-aksjonen går av stabelen søndag 20. oktober. Inntektene går til hjelpeorganisasjonen Cares arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens fattigste land.

– Det er helt magisk å være med på TV-aksjonen. Med 100.000 bøssebærere over hele landet er dette verdens største dugnad. Det å være med på noe så stort er en drømmejobb, sier programleder Ingrid Gjessing Linhave, som leder sendingen for andre året på rad.

Årets slagord er «Nå er det hennes tur». Pengene som samles inn, skal gi 400.000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, spare og låne penger for å få egen inntekt. Kvinnene skal videre lære å delta og bli hørt i politikken og lokalsamfunnet. Det skal også gis opplæring i retten til å bestemme over egen kropp.

– Årets sak er ikke noen «quick fix». Det handler om langsiktige, bærekraftige løsninger som det tar tid å få fram, sier Mikkel Niva.

Inntektene fra årets TV-aksjon vil gå til Cares arbeid i Niger, Mali, Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.

TV-aksjonen har blitt gjennomført hvert år siden 1974. Aksjonen er verdens største målt i innsamlede kroner per hode og tallet på frivillige.