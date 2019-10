Nyheter

Politiet orienterer

Politiet i Harstad inviterer til pressebrifing på politihuset i Harstad forbindelse med en politiaksjon i Kvæfjord kommune torsdag.

Ifølge Harstad Tidende var to kriminalteknikere ved 16.30-tiden ved et hus på en eiendom i kommunen. Teknikerne tok bilder og ryddet.

Møte om laks

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik har kalt inn sjømatorganisasjoner for å diskutere hvordan man skal få ned tallet på lakserømninger.

Representanter fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri er invitert til møtet.

Pompeos frist

USAs utenriksminister Mike Pompeo har frist til fredag med å levere ut dokumenter til Representantenes hus i Ukraina-saken.

Pompeo nektet innledningsvis for at han visste noe om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president, men siden har det kommet fram at han selv lyttet til samtalen.

Miljøministre møtes

EUs klima- og miljøministre møtes for samtaler i Luxembourg fredag. Der skal de blant annet diskutere hva EUs prioriteringer vil være under klimaforhandlingene i FN i Chile i desember.

Møtet ledes av den finske klimaministeren Krista Mikkonen.

Ledighetstall i USA

Amerikanske myndigheter legger fram ledighetsstatistikk. USA har siden 2009 hatt flere år med sammenhengende jobbvekst, men har det siste året opplevd redusert vekst.

USAs handelskrig mot Kina er blant årsakene.