Kokk fra Molde nominert til pris

Nyheter

– Woow! For en ære å bli nominert til denne prisen, skriver Evensen på sin Facebookside.

Evensen, som til daglig jobber ved Røst Teaterbistro i Trondheim, er nominert i kategorien sammen med to andre: Daniel Jamal Elhomsi og Tommy Østhagen.

I juryens beskrivelse av Evensen står følgende:

«Mette Beate Evensen er kjøkkensjef på Røst Teaterbistro. Til tross for sin unge alder, hadde Mette arbeidet på flere ambisiøse kjøkken før hun i 2015 var med å starte bistroen i Trondheim. Hun har høyt kokkefaglig nivå, og stor kunnskap om råvarer. Hun har stort fokus på bruk av sjømat i kjøkkenet, sanker mat fra lokale skoger og hager, og samarbeider tett med lokale leverandører. På restauranten tar Mette imot lærlinger, og skaper bærekraftige arbeidsplasser gjennom å tilby et kjøkken der kokker vil være. Mette er en råvareformidler som gjør kokkeyrket attraktivt for flere.»

Bærekraftige måltider

Prisen deles ut under Matprisen 2019, sammen med åtte andre priser, som arrangøren skriver at «løfter fram og hedrer bønder, kokker og de som bryr seg om bærekraftige måltider.»

– For sjette gang arrangerer vi en prisutdeling for de som bidrar til å skape en bedre og mer smakfull verden. Måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være nøkkelen til å møte klimautfordringene i vår tid. Vår matproduksjon må endres for å minske ressursbruken, og for å ta vare på det viktige jordlivet og sikre lokale kretsløp, sier juryleder for Matprisen 2019, Idun Bjerkvik Leinaas, i en pressemelding.

Prisutdelingen vil finne sted i Oslo, 11. november.