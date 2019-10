Nyheter

Molde Brannvesen meldte onsdag ettermiddag, drøyt klokka 16.30, om ei trafikkulykke på Nesjestranda. En bil skal ha kjørt baki en annen.

Klokka 17 melder politiets operasjonssentral at det var to biler og to personer som var involvert i hendelsen.

– De involverte er oppegående, men begge førerne blir kjørt til legevakt for en sjekk, heter det fra politiet.