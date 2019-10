Nøytrale esker reduserer snuslyst, viser studie

Nyheter

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak studien, som Nettavisen først omtalte.

Helseminister Bent Høie (H) sier at resultatene fra studien er gode nyheter.

– Det er veldig positivt at det som er hensikten med de nøytrale boksene, ser ut til å ha effekt. De begrenser lysten til å prøve snus og tobakk samt reduserer industriens mulighet til å få produkter til å fremstå som mer attraktive, sier Høie.

Han understreker at resultatene fra studien er foreløpige, men sier at den viser at unge sjeldnere kunne tenke seg å prøve snus.

Merker vurderes mer positive

Samtidig kan pakkene til merker som før ble ansett som minst attraktive, nå ha fått en mer positiv vurdering blant flere ungdommer.

Dette gjelder både for sigarettpakker og snusbokser, men endringene er tydeligst for snus, fordi det der tidligere var større variasjon i opplevd attraktivitet, opplyser FHI.

Høie mener de likevel har lyktes i å gjøre pakkene med snus og tobakk mindre tiltrekkende.

– Det er færre muligheter for tobakksprodusenter til å lage en design som er rettet mot spesifikke grupper, sier Høie.

Skal undersøke endringer

Både før og etter standardiseringen er det likevel slik at flertallet av ungdom ikke syntes at pakkene var attraktive, påpeker instituttet.

– De fleste ungdommene som var med i undersøkelsen, brukte ikke tobakk. Vi kan ikke vite hvordan endringene i opplevd tiltrekning eventuelt vil påvirke ungdommers tobakksvaner på sikt, sier FHI-forsker Ingeborg Lund.

Folkehelseinstituttet har planlagt å undersøke i en egen studie om det har skjedd endringer i tobakksbruk etter standardiseringen.