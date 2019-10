Nyheter

Stortingets åpning

Den høytidelige åpningen av det 164. storting finner sted onsdag klokken 13. Kongen står for åpningen, etter prosedyrer som er nedfelt i Grunnloven.

Under åpningen holder kongen en tale – trontalen – noe Grunnloven foreskriver. Trontalen er skrevet av regjeringen.

Dåp for elflyene

University of Tromsø School of Aviation (UTSA) presenterer Norges elfly nummer to og tre.

Programmet inneholder flydåp med tale, kort presentasjon av prosjektet og omvisning på hangaren og testflyging av de nye flyene.

Markerer Khashoggi

Amnesty International Norge markerer ettårsdagen for drapet på journalisten Jamal Khashoggi utenfor den Saudi-Arabias ambassade i Oslo.

Den regimekritiske journalisten som var bosatt i USA, ble drept i Istanbul. Drapet var trolig orkestrert av det saudiarabiske kongedømmet.

Nansenprisen

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) deler ut Nansenprisen. Prisen ble opprettet i 1954 for å hedre individer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for flyktninger og fordrevne.

Prisen er tidligere delt ut til blant andre Eleanor Roosevelt, Graça Machel og Luciano Pavarotti. Den nigerianske advokaten og læreren Zannah Mustapha vant i 2017.

Avslutter landsmøte

De konservative avslutter sitt landsmøte i Manchester. Britiske medier har antydet muligheten for at Boris Johnson vil legge fram sin plan for brexit i løpet av møtets siste dag.

Storbritannia skal etter planen ut av EU 31. oktober, men det foreligger foreløpig ingen utmeldingsavtale.

Netanyahu-høring

Det er første dag i en rettslig høring som vil avgjøre om Israels statsminister Benjamin Netanyahu skal tiltales for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap slik landets riksadvokat har anbefalt.

Netanyahu har nylig vært i et valg der hans posisjon er blitt svekket, men der han fortsatt kan bli sittende som statsminister.