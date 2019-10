Nyheter

Evakuert etter ras

Politiet evakuerte fire beboere i et hus som ligger ved et ras som har gått over fylkesvei 656 i Skodje kommune i Møre og Romsdal natt til onsdag.

Politiet vurderer om flere hus skal evakueres. Det er ligger fem eneboliger i det aktuelle rasområdet.

Trump med kuppanklage

USAs president Donald Trump raser igjen på Twitter mot sine politiske motstandere som vil stille ham for riksrett. Han mener han utsettes for kuppforsøk.

– Etter hvert som jeg får vite mer og mer hver dag, kommer jeg til den konklusjonen at det som foregår ikke er en riksrettssak, det er et KUPP, skriver Trump.

Nordkoreanske raketter

Nord-Korea har fyrt av minst to raketter fra byen Wonsan. En av dem havnet i Japans økonomiske sone. Statsminister Shizo Abe fordømmer hendelsen.

– Vi vil fortsette å samarbeide med USA og det internasjonale samfunnet og gjøre vårt ytterste for å opprettholde og beskytte sikkerheten for vårt folk og være i beredskap, sier Abe.

Demonstrasjon i Hongkong

Hongkongs innbyggere raser onsdag mot myndighetene og alt som er knyttet til fastlands-Kina. Dagen før ble en 18-åring skutt i byen, mens Kina feiret 70-årsdag.

Det er første gang politiet har skutt en demonstrant mens protestene mot myndighetene har pågått de siste fire månedene.

Henrettelse i USA

Russell Bucklew (51) ble henrettet i Missouri tirsdag, til tross for advarsler om at den dødelige injeksjonen kunne gi ham en forferdelig smertefull død.

I 1996 ble Bucklew dømt til døden for å ha drept sin ekskjærestes nye partner og for deretter å ha bortført eksen og voldtatt henne.