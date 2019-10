112 ulovlige teiner beslaglagt i Møre og Romsdal

Nyheter

Felleskontrollen i fylket var et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens Naturoppsyn og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag.

Det ble beslaglagt i alt 112 teiner og 2 ruser i løpet av de dagene aksjonen varte. Samtlige forhold er anmeldt.

– Først og fremst er vi ute og kontrollerer at folk ikke fisker hummer før sesongen starter 1. oktober. Mange av beslagene vi gjorde under kontrollen er basert på tips. Vi får mange tips om ulovlig fiske og det er vi svært glade for, sier seksjonssjef for kontroll i Fiskeridirektoratet region Midt, Karl Anton Lorgen.

Kontrollene avslører at teinene er satt ut for å fiske hummer med for små fluktåpninger, men teinene er stort sett korrekt merket.

Under aksjonen ble farvann på Nordmøre, rundt Ålesund og på Søre Sunnmøre kontrollert. Det har vært lignende aksjoner både i region Vest og region Sør i tiden før 1. oktober.