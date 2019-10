– Vi er avhengige av at folk stiller opp

Nyheter

– TV-aksjonen skal sørge for at 400.000 kvinner, i noen av verdens mest sårbare land, får muligheten til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og at de får sin stemme hørt.

Det sier Gry Larsen, generalsekretær i Care, organisasjonen som har fått årets TV-aksjon. Mottoet for årets aksjon den 20. oktober er «Nå er det hennes tur.»

– Care er en internasjonal bistandsorganisasjon som har et spesielt fokus på kvinners rettigheter og likestilling. Det har vi fordi det er helt avgjørende hvis vi skal løfte folk ut av fattigdom, at vi når kvinnene. Statistikk forteller oss at det er kvinner som er de mest marginaliserte. Det er ofte kvinner som ikke får mulighet til å ta seg sjøl ut av fattigdom. Det ønsker vi å gjøre noe med, forklarer Larsen til Romsdals Budstikke.

– For oss så betyr det å ha TV-aksjonen alt. Vi er ikke en av de største organisasjonene i Norge, vi har ikke et Care i Molde, eller en stor medlemsorganisasjon. I et normalt år så er vi 23 ansatte i Care. Vi er, mer enn mange andre organisasjoner, helt avhengige av at folk stiller opp. Jeg tror og håper at vi skal klare det.

Care Norge ble etablert i 1980. De har et spesielt ansvar for 13 land, blant annet Afghanistan, Jemen, Myanmar, Palestina og Rwanda. Totalt er Care internasjonalt til stede i 90 land.

Dette er andre gang Care har TV-aksjonen. Forrige gang var i 2009.

Trekker fram Vågsetra skole

Torunn Haldorsen ved Molde frivillighetssentral er koordinator for bøssebærerne i Molde kommune.

Hun sier de trenger 400 bøssebærere og forteller om et flott initiativ på Skåla, fra ungdom under aldersgrensa på 18 år.

– Det er i utgangspunktet min jobb å preppe områdelederne godt, så de har de kunnskapene de trenger, både teoretisk og praktisk, til å kunne hente inn nok bøssebærere i hvert område. Vi trenger 400 bøssebærere i Molde kommune. Det skal vi få til, sier Haldorsen selvsikkert.

– Det som er litt gøy er at Vågsetra skole og valgfaget «Innsats for andre», har tatt kontakt med TV-aksjonen med ønske om å gå med bøsser. Vi var der på tirsdag og informerte om hva TV-aksjonen går til i år og hva de som 13–14 åringer må gjøre for å gå med bøsser. De skal laget et prosjekt rundt dette, hvor de også skal sette ned en foreldregruppe som da kan være med de ut. Det er fantastisk at ungdom ønsker å bidra på den måten, så all ære til Vågsetra skole.

– Årets viktigste søndagstur

Varaordfører Sidsel Rykhus holder i trådene fra Molde kommunes side.

Hun ønsker at folk blir med på «årets viktigste søndagstur»

– Som kommunekomité-leder så er det bare en ting å si: bli med å gå på årets viktigste søndagstur. Det er morsomt, sosialt og hyggelig, sier Rykhus.

Spare- og lånekasse

Larsen gir et eksempel på en ting pengene fra aksjonen kan gå til: en spare- og lånekasse for kvinner.

– Kvinner får mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe. En spare- og lånegruppe er en slags lokal sparebank hvor kvinnene kommer sammen. Så begynner de å spare og tar opp lån fra den kassa de sammen har spart i. Så blir de enige om renter og hva reglene skal være.

– Det som skjer er at kassa vokser og kvinnene har for første gang i sitt liv muligheten til å ta opp et litt større lån. Dette er kvinner som ikke har mulighet til å gå i banken og spørre om å få ta opp et lån, sier Larsen.

Larsen forklarer videre at et slikt initiativ kan gi større ringvirkninger og positive effekter for kvinner.

– Det kvinnene veldig ofte bruker de pengene til er til å sende barna på skole, og så investerer de veldig ofte pengene i sin egen arbeidsplass. Det vi ser er at dette er hjelp til sjølhjelp, og at de klarer å få mer inntekt til seg sjøl og sin familie ved å bli med i en spare- og lånegruppe.

– Det koster cirka 275 kroner for at en kvinne skal få bli med i en slik gruppe i ett år. Vi følger de kvinnene veldig tett gjennom det året. Når kvinner kommer i en spare- og lånegruppe, så skjer det også noen andre ting. De begynner å snakke om ting som skjer i lokalsamfunnet og utfordringer de har. Da er det ofte slik at de organiserer seg og tar opp spørsmål i landsbyen de bor i, og så engasjerer de seg i politikk. Denne modellen fører både til at de får tjene penger, og at de får sin stemme hørt, sier Larsen.

Ikke satt beløpsmål

Care har ikke satt seg et beløpsmål de håper å oppnå når TV-aksjonen går av stabelen.

De vil heller at så mange som mulig skal være ute som bøssebærere.

– Vi har bare ett mål, det er å sørge for at hver husstand i Norge får besøk av en bøssebærer. Det er verdens største dugnad. Det er ingen andre land i verden som har noe tilsvarende. Målet er at alle skal få muligheten til å kunne bidra, og hvis vi klarer 100.000 bøssebærere så er jeg fornøyd uansett resultat, sier Larsen.