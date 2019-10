Væpnet politiaksjon i Molde etter drapstrusler. Nå er mannen dømt

Nyheter

En mann i begynnelsen av 20-åra måtte i midten av september møte i Romsdal tingrett tiltalt for blant annet bråk, slåssing, trusler og oppbevaring og bruk av hasj. Mannen, som har midlertidig oppholdstillatelse, måtte også svare for kjøring av motorsykkel uten gyldig sertifikat og for å ha nektet å oppgi personalia til politiet i Molde. Hendelsene han sto tiltalt for fant sted i vår og tidlig på sommeren.