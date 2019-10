Får sønnen med seg i TIBE-ledelsen

Nyheter

– Med ansettelsen av Vetle er neste generasjon knyttet til driften i den hensikt å videreføre familiens eierskap på lang sikt, heter det i en pressemelding fra TIBE.

TIBE omfatter i dag fire selskaper lokalisert til Molde, Drammen og Trondheim – og er et av de største kommunikasjonsbedriftene utenfor Oslo.

Vetle Hanssen Brevik er utdannet siviløkonom fra London Business School. Han har erfaring fra både rådgiving og fra industrien. Han kommer nå fra stillingen som Head of Marketing i Douchebags. Her har han sittet i ledergruppen og bidratt blant annet til selskapets vekst på 48 prosent i 2018, heter det i pressemeldingen.

Før dette var han ansvarlig for brus og energidrikk-porteføljene i Coca-Cola i Norge. Før han gikk inn industrien, satt han flere år som rådgiver i et av verdens ledende konsulentselskap Accenture Management Consulting. Her bisto han selskap som blant andre Telenor på strategiske prosjekter.