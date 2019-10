Høgskolen i Molde og byens næringsliv har inngått en partnerskapsavtale for samarbeid innen IT og digitalisering

– Etablerer Molde som IT-hovedstad

Etter påtrykk fra næringslivet startet Høgskolen i Molde (HiM) opp igjen bachelorstudiet IT og digitalisering. Nå skal IT-hovedstaden Molde revitaliseres gjennom et tett samarbeid.