Hummersesongen starter og hummeren skal merkes

Nyheter

Det skriver Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) i en pressemelding.

Hvorfor skal hummeren merkes?

Det forsikrer forbrukeren at hummeren er lovlig fanget.

Det gir forbrukeren mulighet til å finne ut hvor hummeren kommer fra og når den er fanget.

Det gir bedre oversikt over den totale fangsten av hummer.

Det bidrar til bedre kontroll av hummerbestanden.

Merkeordningen er et viktig ledd for å bygge opp hummerbestanden. Det er fiskemottaket som har ansvaret med å merke hummeren, og merket skal være med ved all senere omsetning. Det betyr at du som kunde i matbutikken også har krav på å se merket ved kjøp av hummer. For de som har dispensasjon for å selge ved kai skal hummeren merkes av fisker.

I Surofi sitt distrikt (Sunnmøre og Romsdal) varer sesongen fra 1. oktober og til og med 31. desember 2019. Alle som skal delta i dette fisket må være påmeldt til Fiskeridirektoratet før fisket starter 1. oktober.