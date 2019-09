Nyheter

VEIHOLMEN: – Her er det lange tradisjoner og mye historie i veggene. Huset er så gammelt at det meste nå er «reservedeler». Vi er sjuende generasjon som har dette huset, som ble flyttet hit fra innlandet bit for bit. Det er egentlig mye eldre enn fra 1878. Alt rundt her er egentlig verneverdig, man kan slett ikke gjøre som man vil. Men så er det også litt av en spesiell og historisk atmosfære her. Vi kan ikke tenke oss en finere plass enn Veiholmen, sier Gunnar og Inger Kjønnøy til Romsdals Budstikke.