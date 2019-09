– Ingen som vil være dyrest her

Nyheter

ÅNDALSNES: Klokka 12 søndag var pumpeprisen på alle tre stasjonene på Åndalsnes 13,77 for diesel og 14,67 for bensin. Det er bare betjente stasjoner på Øran – Circle K, Esso og Shell. Hos Shell Bolsønes i Molde var prisen samtidig 15,09 for diesel og 15,99 for bensin. På Åndalsnes har litersprisen for diesel vært på 12-tallet flere ganger i sommer og høst.