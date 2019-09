SISTE: Røyk fra bolig i Gjemnes

Nyheter

Politiets operasjonsleder meldte fredag klokka 10.06 at de har mottatt melding om røy fra en bolig på Flata ved Batnfjordsøra i Gjemnes.

– Alle personer er bedt om å forlate boligen. Nødetatene er på veg, melder operasjonsleder.

Ti minutter seinere opplyser operasjonsleder at nødetatene er på stedet og at det virker som at brannen er slukket.

– Men det kommer fortsatt røyk. Boligen skal være tom for personer, men brannvesenet foretar et søk likevel, opplyser politiet.

En person skal ha inhalert røyk.

Saka oppdateres.