Må vente med flaggforslag til ny kommune

– Ideen er god, men jeg vil ikke tillate at vi stemmer over interpellasjonen i dag når den ikke vil få noen følger for flaggreglene i nye Molde kommune. Det må det nye kommunestyret ta stilling til, svarte ordfører Torgeir Dahl (H) på Kim Thoresen-Vestres (SV) interpellasjon om flagging på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.