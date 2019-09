Bergljot Landstad med i nytt nasjonalt utvalg

Nyheter

Regjeringen har besluttet å sette ned et distriktsnæringsutvalg. De skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Svein Richard Brandtzæg skal lede utvalget.

– Brandtzæg er en dyktig og erfaren næringslivsleder. Vi er svært fornøyde med at han vil lede dette utvalget, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Brandtzæg har arbeidet store deler av sin yrkeskarriere i Norsk Hydro. De siste ti årene var han konsernsjef i selskapet, før han gikk av i 2019.

Regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergljot Landstad, bosatt i Molde, skal også være med i utvalget, som er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren.

De andre som skal være med i utvalget, er: Knut Sveinung Vareide, seniorforsker i Telemarksforsking, Knut Arne Gurigard, daglig leder i Regionrådet for Hallingdal, Kamilla Sharma, administrerende direktør i Innoventus Sør, Merete Nygaard Kristiansen, kommersiell direktør i Nordlaks, og Hanne Alstrup Velure, selvstendig næringsdrivende fra Lesja.

– Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.