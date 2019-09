Streiken i Felleskjøpet er over – ansatte tilbake på jobb fra onsdag morgen

Nyheter

– Streiken i Felleskjøpet er avblåst, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding tirsdag kveld.

– Spekter og Felleskjøpet er fornøyd med at vi i kveld med Riksmeklerens hjelp har kommet fram til en forhandlingsløsning med YS/Negotia, sier Bratten.

– Jeg er glad for at vi har kommet fram til enighet med Felleskjøpet om å videreføre alle våre lønns- og arbeidsvilkår fram til høsten 2020. Dette gjør at ingen av våre medlemmer går ned i lønns- og arbeidsvilkår per 01.04.20, sier hovedtillitsvalgt Gard Henriksen for Negotia i Felleskjøpet Agri.

Frontfaget

I alt 352 ansatte i Felleskjøpet Agri har streiket siden tirsdag i forrige uke. Streiken rammet blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet i Felleskjøpet har vært ute i streik. Nå skal alle tilbake på jobb som normalt fra onsdag morgen.

Løsningen innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1. april 2019, noe som er på linje med det resten av de ansatte i Felleskjøpet har fått, og i tråd med normen fra frontfaget.

– Med tanke på dyrevelferden og Felleskjøpets kunder, er vi fornøyd med at streiken er over, og at vi nå kan komme tilbake i ordinær drift. Vi gleder oss til å se alle våre kollegaer tilbake på jobb i morgen, og ser også fram til et godt samarbeid med alle de ansattes organisasjoner for å utvikle Felleskjøpet videre, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet.

Sterke motsetninger

Negotia krevde opprinnelig en ramme på 11,5 prosent i lønnsoppgjøret for å kompensere for et mulig bortfall av rettigheter når Felleskjøpet i 2020 bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO Mat og Drikke.

– Som vi hele tiden har lovet, kommer vi til å invitere alle organisasjonene i Felleskjøpet til en prosess for å avklare behovet for særavtaler etter overgangen til NHO Mat og drikke. Denne prosessen ønsker vi å starte så raskt som mulig, sier konsernsjef Ulvan.

Konflikten var preget av sterke motsetninger. Senest mandag beskyldte lederen for Negotias forhandlingsutvalg Felleskjøpet for å fare med løgn. Et løsningsforslag som også hadde en ramme på 3,2 prosent, som det endelige utfallet, ble avvist mandag kveld.

Før helgen stevnet Spekter også Negotia for Arbeidsretten på grunn av streiken. Spekter mener arbeidstakerorganisasjonen har brukt mellomoppgjøret, som bare skal handle om lønn, til å forhandle om rettigheter. Negotia har på sin side ment at de bare forhandler om lønn.