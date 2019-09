Nyheter

Trump offentliggjør utskrift

USAs president Donald Trump har varslet at han vil offentliggjøre en utskrift av telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

Det er den samtalen som har ført til at Demokratene nå skal starte en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett.

Utvalg legger fram rapport

Grimstadutvalget legger fram sine tilrådninger om studieplasser i medisin i Norge.

NTNU-professor Hilde Grimstad er leder for utvalget. Hun overrekker utvalgets rapport til forsknings- og høyre utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Parlamentet samles

Underhusets leder John Bercow sier de folkevalgte onsdag samles igjen etter at høyesterett i Storbritannia tirsdag slo fast at statsminister Boris Johnsons suspensjon er ulovlig og ugyldig.

En enstemmig høyesterett annullerte Johnsons suspensjon av Parlamentet. Høyesterett sa den hindret Parlamentet i å utøve sin funksjon som lovgiver og holde oppsyn med regjeringen.

Spesialrapport om hav og is

FNs klimapanels spesialrapport om hav og is lanseres hos Miljødirektoratet parallelt med den internasjonale lanseringen i Monaco.

Rapporten vil blant annet inneholde nye data om hva som er i ferd med å skje med isen i Vest-Antarktis. Forskere mener nå at det ikke er et spørsmål om hvorvidt isen vil smelte, men om når det vil skje.

Byrådet i Oslo legger fram budsjettforslag

Byrådet legger fram både et budsjettforslag for 2020 og en økonomiplan for 2020–2023.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV holder i disse dager på å forhandle om en ny byrådsplattform. Den absolutte fristen for å bli enige er 23. oktober, når bystyret skal konstitueres.