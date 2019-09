Nyheter

Riksrettsprosess mot Trump

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

Bakgrunnen for beslutningen er at Det demokratiske partiet vil vite om Trump har brukt sitt embete på en utilbørlig måte ved å forsøke å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte en etterforskning av Hunter Biden, sønnen til tidligere visepresident Joe Biden.

DNB med milliardtap

DNB har vært sentral i refinansieringen av den konkursrammede reiselivsgiganten Thomas Cook, skriver Finansavisen.

I en børsmelding fra DNB tirsdag skriver banken at den «som følge av senere tids utvikling og nåværende status knyttet til et spesifikt låneengasjement forventer DNB å foreta en tapsavsetning på om lag NOK 1.000 millioner vedrørende dette i tredje kvartal».

Fordømmer Kinas minoritetsbehandling

Over 30 land, blant dem USA, fordømmer Kinas behandling av etniske uigurer og andre muslimer i landet.

Tirsdagens fordømmelse fant sted på sidelinjen av FNs hovedforsamling i New York, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Også Nederland, Storbritannia, Canada og Tyskland er på listen.

Ber USA gjenreise tillit

Irans president Hassan Rouhani sier hans amerikanske motpart Donald Trump må gjenreise tilliten mellom landene før nye samtaler kan finne sted.

– Hvis USAs regjering er villige til å prate med oss, må de skape de rette forholdene, sier Rouhani til Fox News tirsdag.

Ny forelder dømt i skolesak

En forretningsmann er dømt til fire måneder i fengsel for å ha betalt 250.000 dollar for å få sønnen inn på et universitet i California.

Devin Sloane (53) er den andre forelderen som er dømt i opptaksjuks-saken som har grepet USA det siste året. Om lag 50 personer er tiltalt for å ha betalt for å få sine barn inn på universiteter. Tidligere i september ble TV-stjernen Felicity Huffman dømt til 14 dagers fengsel i saken.