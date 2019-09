Tone Marita Male (41) fra Elnesvågen dro til Moskva for å få stamcellebehandling for MS-sjukdommen i fjor

– Føler at jeg har fått livsgnisten tilbake

MS-sjuke Tone Marita Male håper og tror at stamcellebehandlingen har hatt effekt på sjukdommen. I fjor samlet venner og familie inn 440.000 kroner for at hun skulle få behandling i Russland.