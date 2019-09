Rauma-ordføreren vil bli rektor i Molde

Nyheter

Rektorjobben ble nylig utlyst for tredje gang. Etter to runder hadde det ikke lyktes kommunen å ansette ny rektor ved en av Moldes største barneskoler. Løsningen ble derfor at rektor Margaret Mørk, som etter planen skulle gå av med pensjon, sa ja til å stå i jobben et halvt år ekstra. Til over nyttår.