Nyheter

Briter demonstrerer i Spania

Britiske innvandrere protesterer mot brexit i Malaga i Spania. Demonstrasjonen er for å kreve at rettighetene deres skal beskyttes og for å vise støtte til spanjoler som bor i Storbritannia.

Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. oktober - med eller uten en avtale. Forhandlingene mellom Storbritannia og EU pågår fortsatt.

Protester i Hongkong

Demonstrantene marsjerer i Sha Tin-distriktet i Hongkong.

Også lørdag var det demonstrasjoner i storbyen. I Tuen Mun-distriktet brente demonstranter et kinesisk flagg og ble møtt med pepperspray, tåregass og gummikuler fra politiet i Hongkong.

Rouhani taler under parade

Irans president Hassan Rouhani holder en tale i Teheran i forbindelse med «den hellige forsvarsuke».

Dagen etter reiser presidenten til New York for å delta på FNs hovedforsamling.

Oktoberfest-parade

Den tradisjonelle åpningsparaden går av stabelen under ølfestivalen i München i den tyske delstaten Bayern.

Ølfestivalen arrangeres årlig.