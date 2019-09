Nyheter

Kvinne reddet opp fra sjøen

En kvinne i 20-årene ble natt til søndag reddet opp fra sjøen ved Tjuvholmen i Oslo. Et vitne som tok kontakt med politiet, hadde hørt rop og så fra leilighetsvinduet sitt at kvinnen falt i vannet, samtidig som han så to personer løpe fra stedet.

Politiet ble varslet klokken 3.33, sju minutter senere var kvinnen reddet opp av en patrulje.

Over 100 skadd i Albania

Minst 108 mennesker er skadd etter at Albania ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag ettermiddag, melder lokale medier.

Skjelvet hadde en styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durres, under fire mil fra hovedstaden Tirana. Kort etter var det også et nesten like kraftig etterskjelv, som førte til at folk flyktet ut i gatene.

Duque ber om ytterligere sanksjoner

Colombias president Ivan Duque mener det må innføres ytterligere sanksjoner og tiltak mot Venezuela for å beskytte regionen.

I et intervju med Reuters sier han at det internasjonale samfunnet må forstå at diktaturet må ta slutt snart fordi den humanitære tragedien, i tillegg til at regimet «sameksisterer med narkokarteller og terror», er en trussel for hele den vestlige halvkule og for stabiliteten i verden.

Drapssiktet nordmann vil hjem

En mann i 50-årene ble i august i år siktet for vold med døden til følge etter en krangel med en britisk mann i 30-årene, som døde som følge av skadene.

Til Dagbladet. sier hans advokat Sulman Maroof Hussain at de er i dialog med Utenriksdepartementet (UD), og at de prøver å få nordmannen hjem. UD bekrefter at de kjenner til saken.

Island bøtelagt etter Eurovision

European Broadcasting Union (EBU) sier i en uttalelse lørdag at den islandske gruppen Hatari brøt reglene som sier at politiske handlinger er forbudt, da de viste skjerf med det palestinske flagget under finalen i Tel Aviv i mai.

EBU sier ikke noe om hvor mye de har bøtelagt Island for, men oppgir at det er «i tråd med konkurransereglene».