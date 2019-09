Blåste rødt i promillekontroll

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal har søndag formiddag vært ute på promillekontroller både i Molde, Ålesund og Kristiansund.

I Molde er en mann mistenkt for kjøring i påvirka tilstand. Blodprøve tas og sak opprettes, opplyser politiet.

I Kristiansund fikkto MC førere utslag på alkometer, men degge blåste til under lovlig verdi på evidenzer på politistasjonen.

Det samme skjedde i Ålesund. I promillekontroll på Kverve ble seks førere kontrollert. En fikk utslag på alkometer, men test på evidenzer inne på politistasjonen viste at han kom under grensen. I promillekontroll i Skarbøvika ble en fører stoppet med utslag på alkometer. Også denne føreren kom under lovlig grense etter evidenzertest på politistasjonen, opplyser politiet.