Arbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig

Nyheter

Negotia krever en ramme på 11,5 prosent i lønnsoppgjøret for å kompensere for et mulig bortfall av rettigheter når Felleskjøpet i 2020 bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til NHO Mat og Drikke.

Spekter valgte før helgen å stevne Negotia for Arbeidsretten på grunn av streiken. Spekter mener arbeidstakerorganisasjonen har brukt mellomoppgjøret, som bare skal handle om lønn, til å forhandle om rettigheter. Negotia mener på sin side at de bare forhandler om lønn.

Arbeidsrettsadvokat Thomas Benson sier til Nationen at han mener at streiken er lovlig.

– Negotia har krevd et generelt lønnstillegg på 11,5 prosent. Det foreligger i prinsippet ingen grense for hvilket lønnstillegg som kan kreves, men det bør være rimelig, sier Benson til avisa.

I forrige uke tok YS-forbundet ut 352 av sine medlemmer ansatt i Felleskjøpet Agri ut i streik etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren.

Langt fra hverandre

I et forsøk på få slutt på streiken foreslo Felleskjøpet Agri torsdag å videreføre noen rettigheter for de ansatte, men Negotia mente tilbudet ikke var godt nok.

Lørdag opplyste rådgiver Anne Lene Gabrielsen i Negotia og kommunikasjonsdirektør Ingvild Dahl Dørnes i Spekter til NTB at partene står langt fra hverandre, og at det ikke har vært noen kontakt. Søndag sier begge at situasjonen er uendret.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ikke kommentere spekulasjoner rundt muligheten til å stanse streiken med tvungen lønnsnemnd. Et slikt virkemiddel kan brukes hvis konflikten truer vitale samfunnsinteresser eller om dyrs liv og helse står i fare, for eksempel som følge av fôrmangel.

– Dette er en konflikt mellom YS/Negotia og Spekter i Felleskjøpet Agra, og det er partene selv som har ansvaret for å løse den på en forsvarlig måte, sier hun til NTB.

– Mot tvungen lønnsnemnd

Streiken stanser blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss. En rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet i Felleskjøpet er i streik.

Felleskjøpet Agri mener at de på grunn av stans i arbeidet på kraftfôrfabrikken på Kambo fra mandag vil mangle rundt 500 tonn kraftfôr til kylling og gris hver dag.

Ifølge arbeidslivsadvokat Benson kan streiken gå mot tvungen lønnsnemnd av hensyn til dyrevelferden.

– Dersom situasjonen blir uholdbar med tanke på dyrevernlovens bestemmelser om beskyttelse av dyr mot unødig lidelse kan de bli tvungen lønnsnemnd, sier han til Nationen.