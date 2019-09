Nyheter

UP heldt laurdag ettermiddag fartskontroll i 80-sona på E39 Fannefjordvegen på Mjelve like vest for Molde verft, opplyser politiet.

Resultat: 31 forenkla forelegg og eitt førarkortbeslag. Høgste fart notert var 125 km/t, melder politiet.