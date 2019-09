Martnasstemning

Nyheter

For de fleste barn er det to dager som er spesielle i kalenderen, julaften og bursdagen. Vokste man opp i ei lita bygd i Gudbrandsdalen på 80-tallet kunne det være en tredje merkedag; Martnastirsdagen. En helt vanlig tirsdag i høstmånedene ble de rolige bygdegatene forvandlet til en travel handelsby der folk gikk i kø for å kjøpe mat, se på landbruksmaskiner eller kjøre karusell. I de fleste fotoalbum i dalen finnes det bilder av gutter og jenter som kjører radiobil, spiser sukkerspinn eller bærer rundt på en gedigen lotteribamse. Det var uka da alle fikk besøk, at tunga ble blå av ulovlige fargestoff og at lekeskuffa ble fylt opp med enda en plastleke du egentlig ikke trengte.