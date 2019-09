Klatrere fast på Store Venjetind - hentet med helikopter

Nyheter

To klatrere ble lørdag kveld ved 22-tida hentet fra Store Venjetind i Rauma med helikopter, etter å ha gått seg fast i fjellet tidligere på kvelden.

Det opplyser Tore Andre Gram Franck ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

De to klatrerne skal ikke være skadet.

- Første melding om at de hadde problem, kom ved 19-tida, opplyser Gram Franck.

Det var Hovedredningssentralen for Sør-Norge som koordinerte aksjonen.

- Første melding handlet om at de to - et ektepar - hadde overvurdert sine klatreevner og var gått tom. De var kommet så høyt at de så rett på toppen, men hadde møtt snø, og kom seg ikke videre. Vi koblet da inn folk fra den alpine redningsgruppa, som ga råd om en enklere rute enn den de hadde startet med, forteller redningsleder Thoralf Juva ved Hovedredningssentralen til Rbnett.

- Paret prøvde å ta seg videre ut fra den alpine redningsgruppas råd, men fikk problem med snøen og erkjente at de måtte ha hjelp. Redningshelikopter ble sendt fra Ørlandet ved 20.30-tida, fikk hentet dem ut og satt dem ned i Isfjorden litt før klokka 21. De er i fin form, opplyser Juva.