Nyheter

Protester planlagt i Hongkong

Demonstranter har varslet flere protester lørdag. En marsj er planlagt i Tuen Mun-distriktet.

På kvelden skal det være en sitt-ned-aksjon på Yuen Long-stasjonen for å markere at det er to måneder siden prokinesiske aktivister gikk til angrep på demonstranter.

Forskningsdager i Bergen

Forskningsdagene i Bergen er et samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene i byen og et utvalg samarbeidspartnere. Hovedtema i år er «miljø».

Blant høydepunktene er Forskningstorget, med over 100 forskere og den prisvinnende metal-forskningsoperaen Fish 2 Mars og formidlingskonkurransen Forsker Grand Prix.

Demonstrasjon foran konsulat

En av Norsk Folkehjelps partnere CSAAWU, en fagforening som organiserer vinarbeidere og fruktarbeidere i Western Cape, arrangerer en demonstrasjon foran det norske konsulatet i Cape Town.

Der vil de komme med krav til Vinmonopolet om at de må snakke direkte til arbeiderne på de vinmarkene som lager vinene som nordmenn kjøper på polet.

Labour har landsmøte

Britiske Labour har landsmøte i byen Brighton lørdag.

Brexit ventes å bli den største saken på møtet, men ifølge BBC vil også et eventuelt nyvalg være tema.