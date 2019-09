Nyheter

Forhandlinger om byråd i Oslo

Fredag skal Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV i gang med forhandlinger om ny byrådsplattform i hovedstaden. De rødgrønne møtes klokken 12.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere sagt at fristen for å komme til enighet er 23. oktober. Da skal et nytt bystyre konstitueres.

Frps sentralstyre drøfter valgresultatet

Fremskrittspartiet starter i ettermiddag sin evaluering av årets lokalvalg med et møte i sentralstyret.

Flere av toppene i partiet har etter valget sagt at partiet må vurdere både politikken de fører og om Frp tjener på å sitte i regjering.

Hundretusener ventes til klimaprotest

Skolebarn i mange land gjennomfører en streik for å presse fram klimatiltak, tre dager før FNs klimatoppmøte i New York.

Også flere voksne ventes å streike, blant annet skal Amazon-ansatte i California delta i protestene, som markerer starten på Greta Thunbergs Global Climate Action Week.

Tyske klimatiltak presenteres

Den tyske regjeringens «klimakabinett», sammensatt av statsminister Angela Merkel og fem av ministrene i regjeringen, skal legge fram en tiltakspakke som skal bidra til å dempe klimaendringene fram mot 2030.

Landets miljøminister Svenja Schulze advarte i fjor om at klimaendringer kan gjøre deler av jorda ubeboelig

Vurderer løslatelse av skuespiller

En russisk domstol vurderer anmodning fra statsadvokatembetet om å løslate skuespiller Pavel Ustinov. 23-åringen er dømt til tre og et halvt års fengsel etter en demonstrasjon etter å ha blitt funnet skyldig i vold mot politiet under en ulovlig demonstrasjon.

Skuespilleren har nektet for anklagene og hevdet at han ikke engang deltok i demonstrasjonen.