– Torget blir forsinket

Nyheter

MOLDE: Opprinnelig hadde man et håp om at det nye Torget skulle være ferdigstilt til jul, men der er man sjanseløs. Arnold Askeland fra Hammerø & Storvik Prosjekt AS (Hamsto), bekrefter overfor Romsdals Budstikke at man blir forsinket. Som bildet over viser er det svært mye arbeid som gjenstår, og man vet heller aldri hvordan vinteren vil utarte seg.