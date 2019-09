Røykutvikling og brann på Røbekk

Nyheter

Det var røykutvikling og brann i en enebolig på Røbekk i Molde torsdag formiddag.

– Det er brann i ett rom i hovedetasjen i boligen. Røykdykkere går inn nå og melder at det ser relativt begrenset ut, sier Kjetil Iversen ved 110-sentralen.

Politiet skrev på Twitter klokken 09.45 at det var vurdert til ikke å være spredningsfare til andre bygninger.

Tre personer var i boligen, en voksen og to barn, alle kom seg ut. Politiet skrev også at en av personene skal ha blitt eksponert for litt røyk.

– Det bor fem totalt i huset, tre var hjemme og alle er gjort rede for. De får tilsyn av helsepersonell på stedet, sier Iversen.

Politiet opplyste klokken 09.55 at brannvesenet hadde kontroll på stedet.

Klokken 10.08 skrev politiet på Twitter at brannen var slukket. De opplyste at det for det meste var sot- og røykskader i boligen.

Den voksne personen i boligen ble kjørt til legevakt for videre behandling.