Kallmyr nektet å svare på bruk av ordet snikislamisering

Fire statsråder holdt torsdag møte med muslimske organisasjoner for å diskutere tiltak mot muslimhat som et ledd i arbeidet med den kommende handlingsplanen.

Etter møtet ble Kallmyr flere ganger konfrontert med spørsmål rundt Frps retorikk og hvilket ansvar Frps politikere har for signaleffekten.

Justisministeren nektet å svare på gjentatte spørsmål om han mener snikislamisering forekommer i Norge.

– Det var veldig hvor opptatt dere var av akkurat det ordet. Jeg er mer opptatt av det materielle innholdet. Det er sånn man jobber som minister, svarte Kallmyr.

Forsvarte Jensens kronikk

Da han ble stilt spørsmål som handlet om retorikk og det offentlige ordskiftet, ga justisministeren lange svar om at utforming av politikk og regelverk er upartisk. Han fortsatte med å snakke om at det er viktig å ivareta universelle friheter som vi verdsetter i Norge.

– Det å diskutere innvandringspolitikk har ingenting med hatretorikk å gjøre, fordi når vi utformer vår innvandringspolitikk, så er ikke hensyn til religion relevant, svarte Kallmyr.

Han tok Frp-leder Siv Jensen og partifelle Sylvi Listhaug i forsvar om måten de har kommunisert om temaet på. Jensen har fått kritikk for at hun brakte opp ordet snikislamisering i en kronikk i VG på tampen av valgkampen.

Om kronikken svarte Kallmyr at det må være mulig å diskutere innvandringspolitikk. I stedet for å kommentere ordbruken, la han vekt på problematiske elementer innenfor innvandrermiljøer.

– Det er jo sånn at det er ting som er kulturelt bestemt som ikke er så positivt. Vi vet jo at det skjer tvangsekteskap, og det er en kriminell handling, og derfor er jeg opptatt av å stoppe den type kriminelle handlinger. Det skjer andre ting som ikke er så bra, og jeg er også opptatt av det, sa han.

Bekymret for hatretorikk

Representanter for Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk mener derimot det ikke er tvil om at ordet snikislamisering bidrar til hat og mistenksomhet overfor muslimer.

– Vi har uttrykt vår bekymring for hatretorikk. Jeg forventer at det gjøres noe virkelig konkret med dette, sa Kobilica Senaid, styreleder i Muslimsk Dialognettverk.

Styreleder Abdirahman Diriye fra Islamsk Råd Norge understreker at personer i maktposisjoner har en ekstra viktig rolle for å ivareta verdigrunnlaget samfunnet er bygget på.

Er det nødvendig med tiltak for å sørge for at medlemmer av regjeringen unngår å bidra til å spre muslimhat, undret TV 2. Kulturminister Trine Skei Grande (V) var meget kort:

– Jeg har tro på en offentlig debatt.

– Og vi må tåle å bli konfrontert med uttalelser vi ikke liker. Så får vi ta til motmæle, og det gjør vi, tilføyde integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Bakgrunnen for møtet var at regjeringen ved årsskiftet har varslet en nasjonal handlingsplan mot diskriminering og hat mot norske muslimer.