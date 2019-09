Nyheter

Kontrollen i Molde ble holdt på Fannestrandvegen.

Totalt kontrollerte politiet 766 kjøretøy på begge kontrollene.

Det ble delt ut fire forenklede forelegg, ett gebyr for manglende beltebruk og fire avskiltinger av kjøretøy for ikke å ha fremstilt for kontroll.

De fire forenklede foreleggene ble delt ut for: