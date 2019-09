– Vannmagasinene hindret en større flom

Nyheter

(Driva): Det for 400 kubikkmeter vann per sekund gjennom elva på det meste mandag. Nedbøren som traff Surnadal lørdag, søndag og natt til mandag førte til en eksplosiv økning av vannmasser i Surnadal mandag morgen. Elva flommet langt over sine bredder og tok livet av det som nå er korrigert til vel 70 sau og en del kyr i tillegg til rådyr.