Nyheter

Politiet melder tirsdag kveld at en bil som ble stjålet i Kristiansund, ble funnet i ettermiddag i Molde.

– En mann og ei kvinne er mistenkt for forholdet. Han har erkjent tyveriet og kjøring uten førerkort. Ho er anmeldt for besittelse av narkotika, skriver poltiet på Twitter.

De legger til at de to også er mistenkt for tjuveri av to sykler i Molde i går.

– Begge blir pågrepet og satt i arrest i Molde.